Старый 18-летний Renault Clio выставили на продажу по цене нового BMW X6 (фото)

Renault Clio V6 — редкая и необычная версия модели с расположенным сзади двигателем. Хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает 246 км/ч.

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В Великобритании на продажу выставлен нестандартный Renault Clio 2005 года. Хэтчбек оценили в 92 000 фунтов стерлингов ($110 000) — на уровне нового BMW X6. Об этом пишет издание The Sun.

Дело в том, что с молотка уйдет очень редкий Renault Clio V6. Если стандартная модель продавалась миллионами, то таких заряженных хэтчбеков выпустили только 2864, из которых лишь 1309 – модели второй серии, как это авто.

[ + – ] Двигатель Clio V6 переместили в заднюю часть авто Фото: The Sun

Renault Clio V6 в корне отличается от базового хэтчбека. Его двигатель расположен сзади, да и привод у авто задний, а не передний, как у остальных Clio. К тому же, большинство кузовных панелей новые.

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Спорткар Renault оснащен 3,0-литровым 255-сильным V6 и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает 246 км/ч. Кроме того, у хэтчбека полностью переделаны подвеска, рулевое управление и тормоза.

[ + – ] Хэтчбек способен развить 246 км/ч Фото: The Sun

Этот автомобиль столь дорогой еще и благодаря своей сохранности – он больше стоял в гараже, чем ездил. Пробег Renault Clio V6 составляет 3000 км, причем с 2010 года авто проехало только 35 км.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили еще один редкий заднемоторный Renault — модель R5 Turbo 80-х годов.

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