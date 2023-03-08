Старый 18-летний Renault Clio выставили на продажу по цене нового BMW X6 (фото)
Renault Clio V6 — редкая и необычная версия модели с расположенным сзади двигателем. Хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает 246 км/ч.
В Великобритании на продажу выставлен нестандартный Renault Clio 2005 года. Хэтчбек оценили в 92 000 фунтов стерлингов ($110 000) — на уровне нового BMW X6. Об этом пишет издание The Sun.
Дело в том, что с молотка уйдет очень редкий Renault Clio V6. Если стандартная модель продавалась миллионами, то таких заряженных хэтчбеков выпустили только 2864, из которых лишь 1309 – модели второй серии, как это авто.
Renault Clio V6 в корне отличается от базового хэтчбека. Его двигатель расположен сзади, да и привод у авто задний, а не передний, как у остальных Clio. К тому же, большинство кузовных панелей новые.
Спорткар Renault оснащен 3,0-литровым 255-сильным V6 и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает 246 км/ч. Кроме того, у хэтчбека полностью переделаны подвеска, рулевое управление и тормоза.
Этот автомобиль столь дорогой еще и благодаря своей сохранности – он больше стоял в гараже, чем ездил. Пробег Renault Clio V6 составляет 3000 км, причем с 2010 года авто проехало только 35 км.
Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили еще один редкий заднемоторный Renault — модель R5 Turbo 80-х годов.
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