На продажу выставили хэтчбек Renault 80-х по цене нового Porsche Panamera (фото)

Редкий заряженный хэтчбек оснащен мощным по меркам 80-х турбированным двигателем, установленным посередине. Модель ценится среди коллекционеров по всему миру.

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На аукцион Bring a Trailer выставили заряженный хэтчбек Renault R5 Turbo 2 1985 года выпуска. Максимальная ставка за лот уже превысила $100 тысяч. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Всего было построено около 3200 экземпляров Renault R5 Turbo 2. Это была серийная версия успешной гоночной модели. Выставленный на аукцион автомобиль был импортирован в США в 2001 году и подарен автомобильному музею Лейна в штате Теннесси.

Автомобиль окрашен в черный цвет с контрастной графикой. Он имеет полную комплектацию для данной модели, которая включает передние и задние противотуманные фары, расширители крыльев, а также воздухозаборники на боковых панелях.

[ + – ] Кузов Renault R5 Turbo 2 окрашен в черный глянцевый цвет Фото: Bring a Trailer

На авто установлены 15-дюймовые колесные диски HRE разной ширины. Хэтчбек оснащен независимой подвеской на двойных поперечных рычагах с торсионами спереди и винтовой пружиной сзади.

Внутри есть ковшеобразные сиденья с высокой спинкой, которые были отреставрированы в 2023 году. Также в салоне установлен каркас безопасности для защиты водителя и пассажира.

[ + – ] Интерьер выполнен в бежевом цвете Фото: Bring a Trailer

В отличие от стандартных Renault 5, заряженная версия является заднемоторной. Она получила 1,4-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,7 секунды, а максимальная скорость составляет 203 км/ч.

[ + – ] Двигатель Renault R5 Turbo 2 расположен за спинами водителя и пассажира Фото: Bring a Trailer

Автомобиль проехал 70 000 км за 38 лет. Он имеет отличное состояние, но на лакокрасочном покрытии кузова можно найти незначительные дефекты.

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Торги за Renault R5 Turbo 2 заканчиваются через 10 часов. Сейчас максимальная ставка за лот составляет $101 000.

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