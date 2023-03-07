На продаж виставили хетчбек Renault 80-х за ціною нового Porsche Panamera (фото)
Рідкісний заряджений хетчбек оснащений потужним за мірками 80-х турбованим двигуном, встановленим посередині. Модель цінується серед колекціонерів у всьому світі.
На аукціон Bring a Trailer виставили заряджений хетчбек Renault R5 Turbo 2 1985 року випуску. Максимальна ставка за лот уже перевищила $100 тисяч. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного будинку.
Усього було побудовано майже 3 200 екземплярів Renault R5 Turbo 2. Це була серійна версія успішної гоночної моделі. Виставлений на аукціон автомобіль був імпортований у США у 2001 році та подарований автомобільному музею Лейна у штаті Теннессі.
Автомобіль пофарбований у чорний колір із контрастною графікою. Він має повну комплектацію для цієї моделі, яка враховує передні та задні протитуманні фари, розширювачі крил, а також повітрозабірники на бічних панелях.
На автомобілі встановлені 15-дюймові колісні диски HRE різної ширини. Хетчбек оснащений незалежною підвіскою на подвійних поперечних важелях із торсіонами спереду та гвинтовою пружиною ззаду.
Усередині є ковшеподібні сидіння з високою спинкою, які були відреставровані у 2023 році. Також у салоні встановлено каркас безпеки для захисту водія та пасажира.
На відміну від стандартних Renault 5, заряджена версія є задньомоторною. Вона отримала 1,4-літровий турбований двигун потужністю 160 к. с. і 220 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,7 секунд, а максимальна швидкість становить 203 км/год.
Автомобіль проїхав 70 000 км за 38 років. Він має відмінний стан, але на лакофарбовому покритті кузова можна виявити незначні дефекти.Важливо
Торги за Renault R5 Turbo 2 закінчуються за 10 годин. Наразі максимальна ставка за лот становить $101 000.
Раніше Фокус писав, що у США на аукціон виставили ексклюзивний суперкар Pagani Zonda R 2010 року.