Футуристичный дизайн и двигатель V12: итальянцы представили необычный суперкар (фото)

Bizzarini Giotto является старомодным суперкаром с мощным бензиновым двигателем и задним приводом. Новинка допущена для эксплуатации на дорогах общего пользования.

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Возрожденный итальянский бренд Bizzarini показал новый суперкар Giotto. Он оснащен мощным двигателем V12 и получил футуристичный дизайн. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Bizzarini Giotto является духовным преемником модели 5300 GT 1964 года. Несмотря на необычный и современный дизайн, это достаточно старомодный суперкар.

Спереди расположены узкие фары и необычные тройные ходовые огни. Под ними находится массивный карбоновый сплиттер.

Спереди установлены узкие фары Фото: Bizzarini

Особое внимание в Bizzarini Giotto уделено аэродинамике. На кузове есть множество панелей, которые генерируют дополнительную прижимную силу или охлаждают двигатель.

Многие кузовные панели суперкара выполняют свою функцию Фото: Bizzarini

Bizzarini Giotto оснащен 6,6-литровым двигателем V12 мощностью более 600 л.с. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Суперкар можно будет эксплуатировать на дорогах общего пользования. Тем не менее он ориентирован на езду по гоночному треку.

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Стоимость и дата выхода Bizzarini Giotto станут известны позже. Ожидается, что суперкар дебютирует в 2024 году.

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