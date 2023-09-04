Футуристичный дизайн и передовые технологии: Volvo представили суперкар будущего (фото)

Polestar Synergy отображает все наработки и технологии шведского бренда. Суперкар имеет несколько уникальных особенностей, включая необычный дизайн.

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На Международном автосалоне в Мюнхене 2023 Polestar представил концепт-кар Synergy. Новинка сочетает в себе три модели, созданные для конкурса дизайна. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Polestar Synergy получил футуристичный дизайн в стиле гоночного карта. Спереди расположена необычная двойная оптика и карбоновый сплиттер.

Спереди расположена раздельная оптика Фото: Polestar

Сзади установлен аккуратный спойлер, который интегрирован в кузов авто. Под ним находится нестандартная задняя оптика, которая состоит из нескольких элементов.

Задний спойлер интегрирован в кузов авто Фото: Polestar

В интерьере установлено только одно сиденье. Также в салоне есть гоночные ремни безопасности, цифровая панель приборов и множество дисплеев. Они отображают различную информацию, в том числе заряд аккумулятора и наружную температуру

Внутри есть только одно сиденье Фото: Polestar

Суперкар разработали инженеры Polestar совместно со студентами из разных стран мира. Их отбирали через международный конкурс.

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Подробностей о силовой установке Polestar Synergy нет. Суперкар не поступит в серийное производство и создан в единственном экземпляре. Он демонстрирует направление бренда в создании будущих автомобилей.

Ранее Фокус сообщал, что на Международном автосалоне в Мюнхене 2023 впервые представили вживую концепт-кар Cupra DarkRebel.