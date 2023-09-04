Самый дорогой внедорожник Toyota рассекретили незадолго до премьеры (фото)

Переднюю часть Toyota Century SUV показали перед презентацией 6 сентября. Внедорожник получит сдержанный, но стильный дизайн и будет предлагать высокий уровень роскоши.

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Новый флагманский внедорожник Toyota Century SUV представят уже 6 сентября. Бренд впервые показал переднюю часть новинки. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Toyota Century SUV станет самым дорогим и роскошным автомобилем в линейке бренда. Внедорожник будет конкурировать с BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Cadillac Escalade.

Премьера внедорожника состоится 6 сентября в Токио. Именно тогда будут раскрыты все технические характеристики модели.

Спереди Toyota Century SUV установлена раздельная оптика. Между фарами находится широкая решетка радиатора с логотипом суббренда.

Спереди находится широкая решетка радиатора Фото: Toyota

В прошлый раз Toyota показывали заднюю часть флагмана. Она также получила раздельную оптику.

Сзади расположена раздельная оптика Фото: Toyota

Силуэт Toyota Century SUV будет похож на Rolls-Royce Cullinan. Новинку предложат с интерьером на 4 и 5 посадочных мест.

Инсайдеры заявили, что модель будет основана на платформе TNGA-K. На ней построены седаны Avalon и Camry, а также кроссовер Highlander.

По слухам, внедорожник будет оснащаться гибридной силовой установкой с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 406 л.с. Вероятнее всего, позже станет доступна версия на электротяге.

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Ожидается, что начальная цена Toyota Century SUV составит 20 миллионов иен (137 000 долларов). Новинку предложат не только в Японии, но и в других странах мира, включая США.

Ранее Фокус рассказал, что в Японии показали новую Toyota GR Corolla 2024 года.