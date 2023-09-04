Хотели спасти планету: активисты утопили в озере несколько автомобилей (фото)

Активисты бойкотируют Международный автосалон в Мюнхене 2023. Ради акции группа людей затопила детали от трех автомобилей в озере перед выставочным центром.

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Перед открытием Международного автосалона в Мюнхене 2023 активисты устроили акцию протеста. Чтобы привлечь внимание, группа людей затопила в озере детали от трех авто. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Выставка IAA Mobility 2023 открывает свои двери уже 5 сентября. Чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, активисты из Гринпис затопили в озере перед выставочным центром несколько деталей от автомобилей.

На одном из плакатов активистов было написано "Сократите сейчас или утоните позже". В соцсетях они отметили, что не затапливали в озере автомобили целиком. Предварительно были сняты двигатель и все детали, которые могли нанести вред окружающей среде.

По словам активистов, людям нужно сосредоточиться на более экологичном общественном транспорте, а не на новых автомобилях с ДВС. Тем не менее их акцию протеста раскритиковали пользователи соцсетей.

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Также министр юстиции немецкого региона Бавария Георг Айзенрайх заявил, что хочет пересмотреть наказания за преступления, совершенные активистами по борьбе с изменением климата. По его словам, закон существует для всех людей, независимо от их намерений.

Ранее Фокус писал, что активисты из Tire Extinguishers напали на дилерский центр Jaguar Land Rover в британском графстве Девон.