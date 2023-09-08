Китайцы представили стильный гибрид с рекордным запасом хода на электротяге (фото)

Leap C01 EREV будет доступен в нескольких версиях и способен проехать до 248 км на электротяге. Седан получил стильный дизайн с узкими передними фарами и задними фонарями.

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Модельный ряд Leap пополнит новый гибридный седан C01 EREV. Он может проехать до 248 км исключительно на электротяге. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Седан Leap C01 EREV получил стильный дизайн с узкими передними фарами. Между ними находится компактная решетка радиатора с множеством вырезов.

Спереди расположена необычная решетка радиатора Фото: Leapmotor

Задние фонари объединены в один блок. Они получили необычную графику с названием бренда посередине.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Leapmotor

Габариты Leap C01 EREV:

длина — 5050 мм;

ширина — 1902 мм;

высота — 1515 мм.

Leap C01 EREV получил выдвижные дверные ручки и 10-спицевые колесные диски. Они обуты в шины Hankook.

Седан оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 95 л.с. Он дополнен электромотором мощностью 272 л.с.

Электромотор питается от аккумуляторных батарей емкостью 30,1 или 43,8 кВт⋅час на выбор. Они обеспечивают запас хода до 148 или 248 км на одном заряде соответственно.

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Премьера Leap C01 EREV запланирована на 20 сентября. Тогда и станет известна стоимость гибридного седана.

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