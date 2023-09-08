Китайці представили стильний гібрид з рекордним запасом ходу на електротязі (фото)

Leap C01 EREV буде доступний у кількох версіях і здатний проїхати до 248 км на електротязі. Седан отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами та задніми ліхтарями.

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Модельний ряд Leap поповнить новий гібридний седан C01 EREV. Він може проїхати до 248 км виключно на електротязі. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Седан Leap C01 EREV отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами. Між ними знаходиться компактна решітка радіатора з безліччю вирізів.

Спереду розташована незвичайна решітка радіатора Фото: Leapmotor

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Вони отримали незвичайну графіку з назвою бренду посередині.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Leapmotor

Габарити Leap C01 EREV:

довжина — 5050 мм;

ширина — 1902 мм;

висота — 1515 мм.

Leap C01 EREV отримав висувні дверні ручки та 10-спицеві колісні диски. Вони взуті в шини Hankook.

Седан оснащений гібридною силовою установкою з 1,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 95 к.с. Він доповнений електромотором потужністю 272 к.с.

Електромотор живиться від акумуляторних батарей місткістю 30,1 або 43,8 кВт⋅год на вибір. Вони забезпечують запас ходу до 148 або 248 км на одному заряді відповідно.

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Прем'єра Leap C01 EREV запланована на 20 вересня. Тоді й стане відома вартість гібридного седана.

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