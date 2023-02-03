Розсекречено недорогий китайський електрокросовер із запасом ходу понад 1000 км (фото)

Leap C11 оснащений 272-сильним двигуном і бензиновим генератором, що збільшує запас ходу. У салоні електрокросовера встановлено одразу три дисплеї на передній панелі.

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В інтернет потрапили перші фото Leap C11 EREV. Недорогий електричний кросовер офіційно презентують 9 лютого і він надійде у продаж за ціною, меншою за 30 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер розширює лінійку моделі Leap C11, відомої з 2021 року. Головна його відмінність – змінена силова установка.

[ + – ] Запас ходу електрокросовера становить 1024 км. Фото: CarNewsChina

Новий Leap C11 EREV зберігає 272-сильний електромотор на задній осі і здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 секунд і розвинути 170 км/год. Разом з тим з'явився новий 1,2-літровий бензиновий двигун на 131 к. с. — він не обертає колеса, а лише виконує роль генератора та виробляє електроенергію (як у BMW i3 чи новій Mazda MX-30 ).

На батареї запас ходу Leap C11 EREV невеликий — всього 285 км. Однак при підключенні генератора він збільшується до 1024 км.

Китайський кросовер Leap C11 EREV відрізняється обтічним дизайном з тоненькими фарами та ліхтарями. Від стандартної моделі його можна відрізнити за зміненою передньою частиною.

[ + – ] На передній панелі встановили три дисплеї Фото: CarNewsChina

Розміри Leap C11 EREV:

Довжина – 4780 мм

Ширина – 1905 мм

Висота – 1775 мм

Колісна база – 2930 мм

Маса – 2030 кг.

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У салоні на передній панелі встановлено відразу три дисплеї, причому один із них передбачений для пасажира. Оснащення включає функцію розпізнавання обличчя та автопілот.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явиться бюджетний китайський електрокросовер, створений на базі Renault.