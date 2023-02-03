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Розсекречено недорогий китайський електрокросовер із запасом ходу понад 1000 км (фото)

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Фото: CarNewsChina | Leap C11 EREV відрізняється від стандартної моделі дизайном передньої частини

Leap C11 оснащений 272-сильним двигуном і бензиновим генератором, що збільшує запас ходу. У салоні електрокросовера встановлено одразу три дисплеї на передній панелі.

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В інтернет потрапили перші фото Leap C11 EREV. Недорогий електричний кросовер офіційно презентують 9 лютого і він надійде у продаж за ціною, меншою за 30 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер розширює лінійку моделі Leap C11, відомої з 2021 року. Головна його відмінність – змінена силова установка.

Leap C11 EREV, Leap C11, новий Leap C11, електромобіль Leap C11, кросовер Leap C11 Fullscreen
Запас ходу електрокросовера становить 1024 км.
Фото: CarNewsChina

Новий Leap C11 EREV зберігає 272-сильний електромотор на задній осі і здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 секунд і розвинути 170 км/год. Разом з тим з'явився новий 1,2-літровий бензиновий двигун на 131 к. с. — він не обертає колеса, а лише виконує роль генератора та виробляє електроенергію (як у BMW i3 чи новій Mazda MX-30 ).

На батареї запас ходу Leap C11 EREV невеликий — всього 285 км. Однак при підключенні генератора він збільшується до 1024 км.

Китайський кросовер Leap C11 EREV відрізняється обтічним дизайном з тоненькими фарами та ліхтарями. Від стандартної моделі його можна відрізнити за зміненою передньою частиною.

Leap C11 EREV, Leap C11, новий Leap C11, електромобіль Leap C11, кросовер Leap C11 Fullscreen
На передній панелі встановили три дисплеї
Фото: CarNewsChina

Розміри Leap C11 EREV:

  • Довжина – 4780 мм
  • Ширина – 1905 мм
  • Висота – 1775 мм
  • Колісна база – 2930 мм
  • Маса – 2030 кг.
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У салоні на передній панелі встановлено відразу три дисплеї, причому один із них передбачений для пасажира. Оснащення включає функцію розпізнавання обличчя та автопілот.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явиться бюджетний китайський електрокросовер, створений на базі Renault.