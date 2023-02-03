Розсекречено недорогий китайський електрокросовер із запасом ходу понад 1000 км (фото)
Leap C11 оснащений 272-сильним двигуном і бензиновим генератором, що збільшує запас ходу. У салоні електрокросовера встановлено одразу три дисплеї на передній панелі.
В інтернет потрапили перші фото Leap C11 EREV. Недорогий електричний кросовер офіційно презентують 9 лютого і він надійде у продаж за ціною, меншою за 30 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Кросовер розширює лінійку моделі Leap C11, відомої з 2021 року. Головна його відмінність – змінена силова установка.
Новий Leap C11 EREV зберігає 272-сильний електромотор на задній осі і здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 секунд і розвинути 170 км/год. Разом з тим з'явився новий 1,2-літровий бензиновий двигун на 131 к. с. — він не обертає колеса, а лише виконує роль генератора та виробляє електроенергію (як у BMW i3 чи новій Mazda MX-30 ).
На батареї запас ходу Leap C11 EREV невеликий — всього 285 км. Однак при підключенні генератора він збільшується до 1024 км.
Китайський кросовер Leap C11 EREV відрізняється обтічним дизайном з тоненькими фарами та ліхтарями. Від стандартної моделі його можна відрізнити за зміненою передньою частиною.
Розміри Leap C11 EREV:
- Довжина – 4780 мм
- Ширина – 1905 мм
- Висота – 1775 мм
- Колісна база – 2930 мм
- Маса – 2030 кг.
У салоні на передній панелі встановлено відразу три дисплеї, причому один із них передбачений для пасажира. Оснащення включає функцію розпізнавання обличчя та автопілот.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явиться бюджетний китайський електрокросовер, створений на базі Renault.