Рассекречен недорогой китайский электрокроссовер с запасом хода свыше 1000 км (фото)

Leap C11 оснащен 272-сильным мотором и бензиновым генератором, увеличивающим запас хода. В салоне электрокроссовера установлены сразу три дисплея на передней панели.

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В интернет попали первые фото Leap C11 EREV. Недорогой электрический кроссовер официально презентуют 9 февраля и он поступит в продажу по цене менее 30 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер расширяет линейку модели Leap C11, известной с 2021 года. Главное его отличие — измененная силовая установка.

[ + – ] Запас хода электрокроссовера составляет 1024 км Фото: CarNewsChina

Новый Leap C11 EREV сохраняет 272-сильный электромотор на задней оси и способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 170 км/ч. Вместе с тем, появился новый 1,2-литровый бензиновый двигатель на 131 л. с. — он не вращает колеса, а лишь выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию (как в BMW i3 или новой Mazda MX-30).

На батарее запас хода Leap C11 EREV небольшой — всего 285 км. Однако при подключении генератора он возрастает до 1024 км.

Китайский кроссовер Leap C11 EREV отличается обтекаемым дизайном с тоненькими фарами и фонарями. От стандартной модели его можно отличить по измененной передней части.

[ + – ] На передней панели установили три дисплея Фото: CarNewsChina

Размеры Leap C11 EREV:

Длина – 4780 мм

Ширина – 1905 мм

Высота – 1775 мм

Колесная база – 2930 мм

Масса – 2030 кг.

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В салоне на передней панели установлены сразу три дисплея, причем один из них предусмотрен для пассажира. Оснащение включает функцию распознавания лица и автопилот.

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