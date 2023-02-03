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Авто

Рассекречен недорогой китайский электрокроссовер с запасом хода свыше 1000 км (фото)

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Фото: CarNewsChina | Leap C11 EREV отличается от стандартной модели дизайном передней части

Leap C11 оснащен 272-сильным мотором и бензиновым генератором, увеличивающим запас хода. В салоне электрокроссовера установлены сразу три дисплея на передней панели.

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В интернет попали первые фото Leap C11 EREV. Недорогой электрический кроссовер официально презентуют 9 февраля и он поступит в продажу по цене менее 30 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер расширяет линейку модели Leap C11, известной с 2021 года. Главное его отличие — измененная силовая установка.

Leap C11 EREV, Leap C11, новый Leap C11, электромобиль Leap C11, кроссовер Leap C11 Fullscreen
Запас хода электрокроссовера составляет 1024 км
Фото: CarNewsChina

Новый Leap C11 EREV сохраняет 272-сильный электромотор на задней оси и способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 170 км/ч. Вместе с тем, появился новый 1,2-литровый бензиновый двигатель на 131 л. с. — он не вращает колеса, а лишь выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию (как в BMW i3 или новой Mazda MX-30).

На батарее запас хода Leap C11 EREV небольшой — всего 285 км. Однако при подключении генератора он возрастает до 1024 км.

Китайский кроссовер Leap C11 EREV отличается обтекаемым дизайном с тоненькими фарами и фонарями. От стандартной модели его можно отличить по измененной передней части.

Leap C11 EREV, Leap C11, новый Leap C11, электромобиль Leap C11, кроссовер Leap C11 Fullscreen
На передней панели установили три дисплея
Фото: CarNewsChina

Размеры Leap C11 EREV:

  • Длина – 4780 мм
  • Ширина – 1905 мм
  • Высота – 1775 мм
  • Колесная база – 2930 мм
  • Масса – 2030 кг.
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В салоне на передней панели установлены сразу три дисплея, причем один из них предусмотрен для пассажира. Оснащение включает функцию распознавания лица и автопилот.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появится бюджетный китайский электрокроссовер, созданный на базе Renault.