В Украине появятся китайские электрокроссоверы по цене Дастера (фото)
Dongfeng Nano Box предлагает богатое оснащение и неплохой запас хода. Зарядить электрокроссовер от 30 до 80% в режиме быстрой зарядки можно всего за 30 минут.
В Украине скоро появятся бюджетные китайские электрокроссоверы Dongfeng Nano Box. Модель обладает неплохим запасом хода и богатым оснащением. Об этом рассказали на портале АвтоСвіт.
Dongfeng Nano Box продается в Китае еще с 1 июня 2022 года. В этой стране модель завоевала большую популярность.
Компактный электрический кроссовер построен на базе Renault City K-ZE. Модель является более дорогой версией модели Dongfeng EX1 Pro, которая уже продается в Украине.
Dongfeng Nano Box оснащается электромотором мощностью 44 л.с. и крутящим моментом 125 Нм. Аккумуляторная батарея емкостью 27,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода 331 км на одном заряде.
Электромобиль поддерживает функцию быстрой зарядки и зарядки от бытовой розетки. В режиме быстрой зарядки достаточно всего 30 минут, чтобы пополнить заряд аккумулятора от 30 до 80%.
Габариты Dongfeng Nano Box:
- Длина — 732 мм
- Ширина — 1579 мм
- Высота — 1515 мм
- Колесная база — 2423 мм
В интерьере установлена 7-дюймовая приборная панель и 10-дюймовая информационно-развлекательная система. Предусмотрены различные электронные помощники, а также интересные технологии, например определение месторасположения автомобиля и дистанционное управление дверьми.
Сиденья электромобиля изготовлены из экокожи. В качестве опций доступны камера заднего вида, парктроник и функция дистанционного управления мультимедиа.Важно
Стоимость Dongfeng Nano Box пока остается неизвестной. По слухам, цена не превысит 20 тысяч долларов.
Ранее Фокус рассказал, что в Renault Group начали разработку недорогого компактного кроссовера.