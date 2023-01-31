В Украине появятся китайские электрокроссоверы по цене Дастера (фото)

Dongfeng Nano Box предлагает богатое оснащение и неплохой запас хода. Зарядить электрокроссовер от 30 до 80% в режиме быстрой зарядки можно всего за 30 минут.

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В Украине скоро появятся бюджетные китайские электрокроссоверы Dongfeng Nano Box. Модель обладает неплохим запасом хода и богатым оснащением. Об этом рассказали на портале АвтоСвіт.

Dongfeng Nano Box продается в Китае еще с 1 июня 2022 года. В этой стране модель завоевала большую популярность.

Компактный электрический кроссовер построен на базе Renault City K-ZE. Модель является более дорогой версией модели Dongfeng EX1 Pro, которая уже продается в Украине.

[ + – ] Компактный электрокроссовер построен на базе Renault City K-ZE Фото: Dongfeng

Dongfeng Nano Box оснащается электромотором мощностью 44 л.с. и крутящим моментом 125 Нм. Аккумуляторная батарея емкостью 27,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода 331 км на одном заряде.

[ + – ] Dongfeng Nano Box может проехать более 300 км на одном заряде Фото: Dongfeng

Электромобиль поддерживает функцию быстрой зарядки и зарядки от бытовой розетки. В режиме быстрой зарядки достаточно всего 30 минут, чтобы пополнить заряд аккумулятора от 30 до 80%.

Габариты Dongfeng Nano Box:

Длина — 732 мм

Ширина — 1579 мм

Высота — 1515 мм

Колесная база — 2423 мм

В интерьере установлена 7-дюймовая приборная панель и 10-дюймовая информационно-развлекательная система. Предусмотрены различные электронные помощники, а также интересные технологии, например определение месторасположения автомобиля и дистанционное управление дверьми.

[ + – ] Интерьер Dongfeng Nano Box получил богатое оснащение Фото: Dongfeng

Сиденья электромобиля изготовлены из экокожи. В качестве опций доступны камера заднего вида, парктроник и функция дистанционного управления мультимедиа.

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Стоимость Dongfeng Nano Box пока остается неизвестной. По слухам, цена не превысит 20 тысяч долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в Renault Group начали разработку недорогого компактного кроссовера.