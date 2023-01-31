В Україні з'являться китайські електрокросовери за ціною Дастера (фото)

Dongfeng Nano Box пропонує багате оснащення та непоганий запас ходу. Зарядити електрокросовер від 30 до 80% у режимі швидкого заряджання можна лише за 30 хвилин.

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В Україні незабаром з'являться бюджетні китайські електрокросовери Dongfeng Nano Box. Модель має непоганий запас ходу і багате оснащення. Про це повідомили на порталі АвтоСвіт.

Dongfeng Nano Box продається у Китаї ще з 1 червня 2022 року. У цій країні модель здобула велику популярність.

Компактний електричний кросовер збудовано на базі Renault City K-ZE. Модель є дорожчою версією моделі Dongfeng EX1 Pro, яка вже продається в Україні.

[ + – ] Компактний електрокросовер побудований на базі Renault City K-ZE Фото: Dongfeng

Dongfeng Nano Box оснащується електромотором потужністю 44 к. с. і крутним моментом 125 Нм. Акумуляторна батарея місткістю 27,2 кВт∙год забезпечує запас ходу 331 км на одному заряді.

[ + – ] Dongfeng Nano Box може проїхати понад 300 км на одному заряді Фото: Dongfeng

Електромобіль підтримує функцію швидкого заряджання та заряджання від побутової розетки. У режимі швидкого заряджання достатньо лише 30 хвилин, щоб поповнити заряд акумулятора від 30 до 80%.

Габарити Dongfeng Nano Box:

Довжина — 732 мм

Ширина — 1579 мм

Висота — 1515 мм

Колісна база — 2423 мм

В інтер'єрі встановлена 7-дюймова панель приладів і 10-дюймова інформаційно-розважальна система. Передбачені різні електронні помічники, а також цікаві технології, наприклад, визначення місця розташування автомобіля та дистанційне керування дверима.

[ + – ] Інтер'єр Dongfeng Nano Box отримав багате оснащення Фото: Dongfeng

Сидіння електромобіля виготовлено з екошкіри. Як опції доступні камера заднього виду, парктронік і функція дистанційного керування мультимедіа.

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Вартість Dongfeng Nano Box поки що залишається невідомою. За чутками, ціна не перевищить 20 тисяч доларів.

Раніше Фокус розповів, що у Renault Group почали розробку недорогого компактного кросовера.