Haval представил недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото)

Haval Raptor поступит продажу в Китае уже 20 сентября по цене от 22 000 долларов. Внедорожник в среднем расходует всего около 6 литров бензина на 100 км.

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В Китае представили новый доступный внедорожник Haval Raptor. Новинка получила брутальный дизайн и доступный ценник. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Haval Raptor отличается сдержанным дизайном в стиле Land Rover Defender. Спереди расположены круглые фары и массивная решетка радиатора.

Задняя оптика состоит из нескольких элементов. На задней двери разместили запасное колесо.

Сзади установлены раздельные фонари Фото: MIIT China

Габариты Haval Raptor:

длина — 4 800 мм;

ширина — 1 916 мм;

высота — 1 822 мм;

колесная база — 2 738 мм.

Haval Raptor получил вместительный багажник объемом 586 литров. Это пространство можно увеличить до 1404 литров, если сложить задний ряд сидений.

В интерьере установлены 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая панель приборов. Также предусмотрены проекционный дисплей, подстаканники и беспроводная зарядка для электронных устройств.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: PCAuto

Haval Raptor оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 167 л.с. и 243 Нм крутящего момента. Она дополнена системой полного привода 4WD.

Внедорожник предложат с аккумуляторными батареями емкостью 19,09 или 27,54 кВт⋅час. Они обеспечивают запас хода 102 или 145 км на электротяге соответственно. Haval Raptor в среднем расходует 6 литров топлива на 100 км.

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Продажи внедорожника в Китае начнутся уже 20 сентября. Стоимость новинки составит от 160 000 до 190 000 юаней (от 22 000 до 26 000 долларов).

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