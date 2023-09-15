Культовый итальянский спорткар вернули в производство в формате внедорожника (фото)

Automobili Amos Safarista получил легкий карбоновый кузов и 300-сильный двигатель. Стоимость спорткара составляет 570 000 евро.

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Итальянская компания Automobili Amos представила новый спорткар Safarista. Его дизайн вдохновлен культовым хэтчбеком Lancia Delta. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.

Automobili Amos Safarista основан на модели Futurista, которая является трехдверным хэтчбеком. Новинка получила увеличенный дорожный просвет, усиленную подвеску и множество других улучшений.

Спорткар имеет трехдверный кузов из углеродного волокна. Спереди размещены четыре светодиодные фары и пластиковый бампер.

Автомобиль получил колесные диски Evo Corse черного цвета. Они обуты во внедорожные шины.

Automobili Amos Safarista получил колесные диски Evo Corse Фото: Automobili Amos

В интерьере установлены два спортивных сиденья. От большей части внутренней отделки решили избавиться, чтобы снизить вес авто.

Интерьер имеет два посадочных места Фото: Automobili Amos

Automobili Amos Safarista оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью свыше 300 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса через 5-ступенчатую секвентальную коробку передач.

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Стоимость Automobili Amos Safarista составляет 570 000 евро (607 500 долларов). Всего будет построено 10 таких авто.

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