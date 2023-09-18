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Новейший спортивный кроссовер BMW провалил тест на управляемость (видео)

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Фото: Скриншот | BMW XM неплохо показал себя в тесте на слалом

BMW XM отлично справился с тестом на слалом, но показал посредственный результат в лосином тесте. Гибридный кроссовер оказался слишком тяжелым для испытания.

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Эксперты проверили управляемость спортивного гибридного кроссовера BMW XM в двух тестах. Новинка показала неоднозначные результаты в испытаниях. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

BMW XM является одним из самых дорогих и быстрых кроссоверов немецкого бренда. Он отличается необычным дизайном экстерьера и роскошным интерьером.

Кроссовер обули в шины Pirelli PZero размерностью 275/35 R21 спереди и 315/30 R23 сзади. Они предназначены для спортивных моделей.

Сперва BMW XM испытали в тесте на слалом. Гибридный кроссовер проехал полосу препятствий за 22,9 секунды, что является неплохим результатом. Он оказался быстрее, чем Audi RS3 Sportback и MINI Cooper SE Countryman ALL4.

Затем кроссовер испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Для успешного прохождения испытания автомобилю нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

BMW XM смог проехать полосу препятствий только на скорости 72 км/ч. Все попытки на более высокой скорости прошли безуспешно.

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BMW XM оснащен гибридной силовой установкой с 4,4-литровым турбированным двигателем V8 и электромотором суммарной мощностью 653 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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