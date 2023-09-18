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Новітній спортивний кросовер BMW провалив тест на керованість (відео)

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Фото: Скриншот | BMW XM непогано показав себе в тесті на слалом

BMW XM відмінно впорався з тестом на слалом, але показав посередній результат у лосиному тесті. Гібридний кросовер виявився занадто важким для випробування.

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Експерти перевірили керованість спортивного гібридного кросовера BMW XM у двох тестах. Новинка показала неоднозначні результати у випробуваннях. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

BMW XM є одним із найдорожчих і найшвидших кросоверів німецького бренду. Він вирізняється незвичайним дизайном екстер'єру і розкішним інтер'єром.

Кросовер взули в шини Pirelli PZero розмірністю 275/35 R21 спереду і 315/30 R23 ззаду. Вони призначені для спортивних моделей.

Спершу BMW XM випробували в тесті на слалом. Гібридний кросовер проїхав смугу перешкод за 22,9 секунди, що є непоганим результатом. Він виявився швидшим за Audi RS3 Sportback і MINI Cooper SE Countryman ALL4.

Потім кросовер випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Для успішного проходження випробування авто потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

BMW XM зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 72 км/год. Усі спроби на вищій швидкості пройшли без успіху.

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BMW XM оснащений гібридною силовою установкою з 4,4-літровим турбованим двигуном V8 і електромотором сумарною потужністю 653 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість Toyota GR86 у двох складних тестах.