Volvo перестанет выпускать дизельные автомобили с 2024 года: первые подробности

Одной из причин отказа от дизельных двигателей является ужесточение норм вредных выбросов. В Volvo заявили, что выпускать электромобили станет выгоднее.

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Шведский бренд Volvo собирается снять с производства все дизельные автомобили. Все оставшиеся модели снимут с производства к началу 2024 года. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Во время Недели климата в Нью-Йорке представители Volvo заявили, что всего через несколько месяцев будет построен последний автомобиль бренда с дизельным двигателем.

Главными причинами такого решения являются меняющийся рыночный спрос и ужесточение норм вредных выбросов. В будущем автопроизводитель сосредоточится на выпуске электрических моделей.

Последним дизельным двигателем Volvo является 2,0-литровый четырехцилиндровый турбированный мотор мощностью от 150 до 235 л.с. Им оснащаются различные модели в версиях D3, D4 и D5.

В Volvo признались, что эпоха дизельных двигателей в Европе подходит к концу. Теперь же самыми популярными автомобилями станут электрокары и гибридные модели.

Важно

Мировой автогигант не собирается отказываться от автомобилей с ДВС до 2030 года

Volvo будет выпускать исключительно электрические авто с 2030 года. Бренд стремится достичь углеродной нейтральности к 2040 году.

Ранее Фокус сообщал, что на Международном автосалоне в Мюнхене 2023 Polestar представил концепт-кар Synergy.