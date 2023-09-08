Мировой автогигант не собирается отказываться от автомобилей с ДВС до 2030 года

Stellantis собирается отказаться от выпуска автомобилей с ДВС с 2030 года. Бензиновые и дизельные автомобили смогут заправляться экологически чистым топливом.

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Stellantis не собирается полностью переходить на производство исключительно электромобилей. Руководство концерна считает, что их авто с ДВС будут эксплуатироваться как минимум до 2050 года. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

За последние несколько лет множество автопроизводителей решили сосредоточиться на производстве полностью электрических моделей. Тем не менее в Stellantis решили продлить жизнь автомобилям с ДВС.

Концерн намерен выпускать бензиновые и дизельные авто до 2029 года. Уже с 2030 года все бренды под руководством Stellantis будут производить только электрические модели.

Чтобы автомобили с ДВС могли существовать до 2029 года, в Stellantis решили уделить больше внимания синтетическому топливу. Оно гораздо экологичнее традиционного бензина, но остается таким же эффективным.

В Stellantis уже провели испытания совместно с нефтяным гигантом Aramco. Было установлено, что 24 двигателя, которыми концерн оснащает свои авто с 2014 года, могут работать на синтетическом топливе.

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Сейчас синтетическое топливо производится небольшими партиями. Тем не менее главный технолог Aramco по транспорту Амер Амер подтвердил, что нефтяной гигант запустит продукт в серийное производство уже в начале 2025 года.

Ранее Фокус писал, что Mazda не прекратит выпускать дизельные автомобили как минимум еще несколько лет.