Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Світовий автогігант не збирається відмовлятися від автомобілів з ДВЗ до 2030 року

Peugeot, Peugeot 308, Авто, Автомобілі, Stellantis, Паливо, Синтетичне паливо, Нові авто, ДВС
Фото: Stellantis | У Stellantis прогнозують, що авто з ДВЗ експлуатуватимуться щонайменше до 2050 року

Stellantis збирається відмовитися від випуску автомобілів з ДВЗ з 2030 року. Бензинові та дизельні автомобілі зможуть заправлятися екологічно чистим паливом.

Related video

Stellantis не збирається повністю переходити на виробництво виключно електромобілів. Керівництво концерну вважає, що їхні авто з ДВЗ експлуатуватимуться щонайменше до 2050 року. Про це розповіли на сайті Carscoops.

За останні кілька років безліч автовиробників вирішили зосередитися на виробництві повністю електричних моделей. Проте в Stellantis вирішили продовжити життя автомобілям з ДВЗ.

Концерн має намір випускати бензинові та дизельні авто до 2029 року. Уже з 2030 року всі бренди під керівництвом Stellantis вироблятимуть тільки електричні моделі.

Щоб автомобілі з ДВЗ могли існувати до 2029 року, у Stellantis вирішили приділити більше уваги синтетичному паливу. Воно набагато екологічніше за традиційний бензин, але залишається таким же ефективним.

У Stellantis вже провели випробування спільно з нафтовим гігантом Aramco. Було встановлено, що 24 двигуни, якими концерн оснащує свої авто з 2014 року, можуть працювати на синтетичному паливі.

Важливо
Представлено перше екологічно чисте пальне для класичних автомобілів (фото)
Представлено перше екологічно чисте пальне для класичних автомобілів (фото)

Зараз синтетичне паливо виробляється невеликими партіями. Проте головний технолог Aramco з транспорту Амер Амер підтвердив, що нафтовий гігант запустить продукт у серійне виробництво вже на початку 2025 року.

Раніше Фокус писав, що Mazda не припинить випускати дизельні автомобілі як мінімум ще кілька років.