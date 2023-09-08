Світовий автогігант не збирається відмовлятися від автомобілів з ДВЗ до 2030 року

Stellantis збирається відмовитися від випуску автомобілів з ДВЗ з 2030 року. Бензинові та дизельні автомобілі зможуть заправлятися екологічно чистим паливом.

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Stellantis не збирається повністю переходити на виробництво виключно електромобілів. Керівництво концерну вважає, що їхні авто з ДВЗ експлуатуватимуться щонайменше до 2050 року. Про це розповіли на сайті Carscoops.

За останні кілька років безліч автовиробників вирішили зосередитися на виробництві повністю електричних моделей. Проте в Stellantis вирішили продовжити життя автомобілям з ДВЗ.

Концерн має намір випускати бензинові та дизельні авто до 2029 року. Уже з 2030 року всі бренди під керівництвом Stellantis вироблятимуть тільки електричні моделі.

Щоб автомобілі з ДВЗ могли існувати до 2029 року, у Stellantis вирішили приділити більше уваги синтетичному паливу. Воно набагато екологічніше за традиційний бензин, але залишається таким же ефективним.

У Stellantis вже провели випробування спільно з нафтовим гігантом Aramco. Було встановлено, що 24 двигуни, якими концерн оснащує свої авто з 2014 року, можуть працювати на синтетичному паливі.

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Зараз синтетичне паливо виробляється невеликими партіями. Проте головний технолог Aramco з транспорту Амер Амер підтвердив, що нафтовий гігант запустить продукт у серійне виробництво вже на початку 2025 року.

Раніше Фокус писав, що Mazda не припинить випускати дизельні автомобілі як мінімум ще кілька років.