Владелец Гелендвагена случайно выкупил собственный внедорожник на аукционе (фото)

Аукционный дом запретил владельцу Mercedes-AMG G63 снова выставлять на продажу свои автомобили. Также продавцу пришлось заплатить комиссию в размере 300 долларов.

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Владелец Mercedes-AMG G63 2015 года выпуска случайно выкупил свой внедорожник на аукционе. Он пытался поднять ставку за лот, но никто так и не захотел платить больше. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Внедорожник был выставлен на аукционе Bring a Trailer. Автомобиль ушел с молотка за 86 000 долларов. Позже выяснилось, что его приобрел сам владелец авто.

Владелец SwitchCars Дуг Табутт поделился, что это он организовал продажу Mercedes-AMG G63 с пробегом 41 840 км. Резервная цена от продавца составила 90 000 долларов.

Сперва торги за внедорожник шли медленно Фото: Bring a Trailer

Сперва торги шли медленно и первые несколько дней максимальная ставка за лот была значительно меньше резервной цены. Когда срок продажи лота приближался к завершению, кто-то повысил ставку до 86 000 долларов, которая и стала выигрышной.

Владелец Mercedes-AMG G63 пытался поднять максимальную ставку Фото: Bring a Trailer

Оказалось, что последняя ставка принадлежала владельцу автомобиля, который пытался завысить аукционную цену внедорожника. Дуг поговорил с представителями аукциона, чтобы принять следующую по величине ставку, но она принадлежала другу владельца авто.

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В итоге незадачливому продавцу пришлось заплатить комиссию в 300 долларов. Владелец внедорожника в прошлом уже заключал подобные сделки, но в этот раз ему не повезло. После таких махинаций мужчина больше не сможет выставлять свои автомобили на торги на аукционе Bring a Trailer.

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