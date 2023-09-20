Власник Гелендвагена випадково викупив власний позашляховик на аукціоні (фото)

Аукціонний дім заборонив власнику Mercedes-AMG G63 знову виставляти на продаж свої автомобілі. Також продавцю довелося заплатити комісію в розмірі 300 доларів.

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Власник Mercedes-AMG G63 2015 року випуску випадково викупив свій позашляховик на аукціоні. Він намагався підняти ставку за лот, але ніхто так і не захотів платити більше. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Позашляховик був виставлений на аукціоні Bring a Trailer. Автомобіль пішов з молотка за 86 000 доларів. Пізніше з'ясувалося, що його придбав сам власник авто.

Власник SwitchCars Дуг Табутт поділився, що це він організував продаж Mercedes-AMG G63 з пробігом 41 840 км. Резервна ціна від продавця склала 90 000 доларів.

Спершу торги за позашляховик йшли повільно Фото: Bring a Trailer

Спершу торги йшли повільно і перші кілька днів максимальна ставка за лот була значно меншою за резервну ціну. Коли термін продажу лота наближався до завершення, хтось підвищив ставку до 86 000 доларів, яка і стала виграшною.

Власник Mercedes-AMG G63 намагався підняти максимальну ставку Фото: Bring a Trailer

Виявилося, що остання ставка належала власнику автомобіля, який намагався завищити аукціонну ціну позашляховика. Дуг поговорив із представниками аукціону, щоб прийняти наступну за величиною ставку, але вона належала другу власника авто.

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У підсумку невдалому продавцеві довелося заплатити комісію в 300 доларів. Власник позашляховика в минулому вже укладав подібні угоди, але цього разу йому не пощастило. Після таких махінацій чоловік більше не зможе виставляти свої автомобілі на торги на аукціоні Bring a Trailer.

Раніше Фокус писав, що брутальний позашляховик Mercedes-AMG G63 4x4² став ще екстремальнішим.