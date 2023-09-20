Стильный конкурент Nissan Leaf от Peugeot поступил в продажу: комплектации и цены (фото)

Электромобиль Peugeot e-308 составит конкуренцию Volkswagen ID.3 и Nissan Leaf. Новинка доступна в трех комплектациях по цене от 45 588 долларов.

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В Европе поступил в продажу новый электромобиль Peugeot e-308. Новинка получила стильный дизайн и большой запас хода на одном заряде. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Peugeot e-308 основан на модели с ДВС, но предлагает электрическую силовую установку. Порт для зарядки находится на том же месте, что и лючок бензобака в бензиновой версии.

Сзади находится порт для зарядки Фото: Peugeot

Все комплектации оснащены 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, тонированными задними стеклами, хромированной решеткой радиатора и глянцевой черной задней панелью. Топовые версии предлагают 3D-навигацию Connected, распознавание голосовых команд, камеру заднего вида и продвинутые системы безопасности.

Peugeot e-308 доступен в кузовах хэтчбек и универсал. На выбор предложены семь цветов кузова: черный, белый, асфальтовый, зеленый, серебристый, красный и голубой.

Комплектации Peugeot e-308:

Allure — от 45 588 долларов;

GT — от 48 157 долларов;

First Edition — от 47 975 долларов.

Топовая версия First Edition отличается наличием логотипов Peugeot на подлокотниках и внутренней отделкой из ткани Belomka Evo Tri-Material Blue и алькантары Mistral. В список оснащения входят порты USB-C для зарядки гаджетов, подогрев рулевого колеса и передних сидений, а также 10-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

В интерьере установлен 10-дюймовый мультимедийный дисплей Фото: Peugeot

Peugeot e-308 оснащен электромотором мощностью 156 л.с. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 54 кВт⋅час.

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Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 кВт. Она позволяет пополнить запас батареи с 20% до 80% всего за 28 минут. Запас хода составляет 410 км (GT и First Edition) или 414 км (Allure) на одном заряде.

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