Американцы готовят 1250-сильного конкурента Lamborghini Urus (фото)

Новинка от Czinger может стать самым быстрым кроссовером в мире. Новую модель оснастят 1250-сильной гибридной установкой от гиперкара 21C.

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Американский бренд Czinger готовит свою новую модель — сверхмощный гибридный кроссовер. Новинка может стать самым быстрым авто в своем сегменте. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Кроссовер Czinger получит футуристичный дизайн с пятидверным кузовом. Он может стать следующей моделью бренда после гиперкара 21C.

Кроссовер получит ту же гибридную силовую установку, что и гиперкар 21C Фото: Czinger

Основатель Czinger Кевин Цзингер подтвердил, что компания разрабатывает очень мощный кроссовер. Он получит ту же гибридную силовую установку, что и гиперкар 21C.

Интерьер кроссовера будет рассчитан на четыре или пять посадочных мест в зависимости от конфигурации. Ожидается, что новинка получит передовые технологии и современные системы безопасности.

Кроссовер оснастят гибридной силовой установкой с 2,88-литровым двигателем V8 и тремя электромоторами суммарной мощностью 1250 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 3 секунд, а максимальная скорость составит более 300 км/ч.

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По слухам, новинку выпустят ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Его стоимость может составить от 750 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что в Китае поступил в производство новый электрокроссовер Jiyue 01 от Geely и Baidu.