Голый кузов и сундук в багажнике: Chevrolet Corvette превратили в странный багги (фото)

Необычный спорткар на базе Chevrolet Corvette был создан вручную его владельцем. Автомобиль не только лишился большей части кузова, но и стал мощнее.

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На аукционе Cars and Bids выставили необычный багги на базе спорткара Chevrolet Corvette 1999 года. Автомобиль лишился кузова и получил новый двигатель. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот багги имеет несколько странных особенностей. Помимо того, что владелец избавился от многих кузовных панелей спорткара, он получил новую переднюю и заднюю оптику.

Chevrolet Corvette лишился почти всех кузовных панелей Фото: Cars and Bids

Также сзади появилась грузовая платформа из дерева. В ней размещен загадочный сундук, содержимое которого остается загадкой.

Задняя часть спорткара была сильно модифицирована Фото: Cars and Bids

Автомобиль получил прозвище "Doom Buggy". Владелец установил дугу безопасности для защиты водителя и его пассажира, а также трубчатые двери.

В интерьере расположены два спортивных сиденья Corbeau Forza. Также внутри можно найти рычаг переключения передач Hurst.

Интерьер имеет два посадочных места Фото: Cars and Bids

Под капотом расположен 5,7-литровый атмосферный двигатель V8 LS6 мощностью 405 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Он был взят от более современного Chevrolet Corvette.

Двигатель был незначительно доработан. Он получил новую выхлопную систему и улучшенную коробку передач.

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Торги за необычный багги заканчиваются уже вечером 25 сентября. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 5200 долларов.

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