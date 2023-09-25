Голий кузов і скриня в багажнику: Chevrolet Corvette перетворили на дивний баггі (фото)

Незвичайний спорткар на базі Chevrolet Corvette був створений вручну його власником. Автомобіль не тільки позбувся більшої частини кузова, а й став потужнішим.

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На аукціоні Cars and Bids виставили незвичайний баггі на базі спорткара Chevrolet Corvette 1999 року. Автомобіль позбувся кузова та отримав новий двигун. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей баггі має кілька дивних особливостей. Крім того, що власник позбувся багатьох кузовних панелей спорткара, він отримав нову передню і задню оптику.

Chevrolet Corvette позбувся майже всіх кузовних панелей Фото: Cars and Bids

Також ззаду з'явилася вантажна платформа з дерева. У ній розміщена загадкова скриня, вміст якої залишається загадкою.

Задня частина спорткара була сильно модифікована Фото: Cars and Bids

Автомобіль отримав прізвисько "Doom Buggy". Власник встановив дугу безпеки для захисту водія і його пасажира, а також трубчасті двері.

В інтер'єрі розташовані два спортивні сидіння Corbeau Forza. Також всередині можна знайти важіль перемикання передач Hurst.

Інтер'єр має два посадочні місця Фото: Cars and Bids

Під капотом розташований 5,7-літровий атмосферний двигун V8 LS6 потужністю 405 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Він був узятий від більш сучасного Chevrolet Corvette.

Двигун був незначно доопрацьований. Він отримав нову вихлопну систему і поліпшену коробку передач.

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Торги за незвичайний баггі закінчуються вже ввечері 25 вересня. Наразі максимальна ставка за лот становить 5200 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що канадська компанія Can-Am представила позашляховий баггі Maverick R.