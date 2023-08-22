У Канаді представили позашляховий багі з багатим оснащенням за $35 499 (відео)

Can-Am Maverick R стане найбільш прохідною моделлю в історії бренду. Багі оснащений 240-сильним двигуном і здатний впоратися з суворим бездоріжжям.

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Канадська компанія Can-Am представила позашляховий багі Maverick R. Ці автомобілі призначені для заїздів пустельними дюнами. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Can-Am Maverick R отримав сучасний дизайн зі світлодіодною задньою та передньою оптикою. З боків розташовані двері, а над головою водія та його пасажира встановлено каркас безпеки.

Can-Am Maverick R отримав сучасний дизайн Фото: Can-Am

На багі встановлено 16-дюймові колісні диски з алюмінію. Вони взуті в 32-дюймові позашляхові шини Tenacity XNR ITP.

Новинка отримала інноваційну підвіску з високим поворотним кулаком та амортизаторами Fox Podium. Вони мають великий діапазон налаштування стиснення. Дорожній просвіт становить 431,8 мм.

Can-Am Maverick R став першим багі в історії бренду, в інтер'єрі якого розмістили 10,25-дюймовий сенсорний дисплей. На ньому відображаються всі дані про поїздку. Також є доступ до музики та камер автомобіля.

Can-Am Maverick R оснащений 1,0-літровим турбованим двигуном потужністю 240 к.с. Він працює в парі із семиступінчастою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням.

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Початкова вартість багі становить 35 499 доларів. Новинку вже можна попередньо замовити на сайті бренду.

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