Іграшка для дорослих: презентовано незвичайний електричний багі для бездоріжжя (фото)

Tamiya Wild One Max підготовлений для їзди бездоріжжям і може самостійно їздити дорогами. Для його керування в Європі не потрібне посвідчення водія.

Культове радіокероване багі Tamiya Wild One отримало збільшену версію, допущену для доріг загального користування. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Британська компанія The Little Car Company, яка створює зменшені копії ексклюзивних автомобілів, представила своє нове творіння — Tamiya Wild One Max. Це "доросла" версія радіокерованого багі 80-х.

Tamiya Wild One Max досягає 3,6 метра завдовжки та 1,9 метра завширшки. Дизайн багі у найдрібніших деталях повторює радіокеровану модель.

На Tamiya Wild One Max встановлені амортизатори Bilstein та пружини Eibach. Також багі оснащений гальмами Brembo на обох осях та 14-дюймовими позашляховими шинами Maxxis спереду та ззаду.

Tamiya Wild One Max оснащений 14-дюймовими позашляховими шинами Фото: The Little Car Company

Автомобіль здатний підійматися на схил під кутом до 34,1 градуса. Також багі має кут з'їзду 50,8 градуса.

Усередині розміщено два ківшеподібні сидіння Cobra з чотириточковими пасками безпеки. Також усередині встановлений 5-дюймовий дисплей із захистом від вологи.

Дисплей виконує роль панелі приладів Фото: The Little Car Company

На авто встановлені вісім знімних акумуляторних блоків загальною місткістю 14,4 кВт·год. Вага багі становитиме близько 500 кг, а максимальна швидкість — 97 км/год.

Усього буде випущено лише 100 одиниць Wild One Max Launch Edition. Перші поставки клієнтам розпочнуться на початку 2024 року. Ціни будуть оголошені пізніше.

Раніше Фокус писав, що Ferrari випустила електричний родстер за 93 тисячі євро для дітей.