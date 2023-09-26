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Авто

Раритетный спорткар Jaguar украсили 100 000 кристаллами Сваровски (видео)

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Фото: Halfscale Cars | Crystal Car E-Type можно настроить под себя

Crystal Car E-Type повторяет дизайн Jaguar E-Type Series 1, но в два раза меньше оригинала. Стоимость такого эксклюзивного авто составляет от 14 600 до 18 200 долларов.

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Компания Halfscale Cars представила необычный миниатюрный автомобиль в стиле спорткара Jaguar E-Type Series 1. Его кузов украшен 100 000 кристаллами Сваровски. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Crystal Car E-Type почти полностью повторяет дизайн Jaguar E-Type Series 1 за исключением габаритов. Все кристаллы были нанесены на кузов вручную.

Автомобиль предлагается с бензиновым двигателем, электромотором или педалями. Внешний вид авто можно персонализировать, выбрав цвет кристаллов и ткани в интерьере.

Crystal Car E-Type Fullscreen
Все кристаллы наносятся на кузов вручную
Фото: Halfscale Cars

Crystal Car E-Type получил рабочие фары и звуковой сигнал. Стоимость такого авто составляет от 14 600 до 18 200 долларов в зависимости от опций.

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В интерьере расположен руль и диван, в котором могут поместиться три ребенка. При этом внутренняя отделка выполнена на высшем уровне.

Crystal Car E-Type Fullscreen
В интерьере расположен руль и диван
Фото: Halfscale Cars

В Halfscale Cars заявили, что украшение кузова кристаллами огранки Swarovski Xirus занимает около двух месяцев работы. Также в компании подчеркнули, что Crystal Car больше является украшением интерьера, чем транспортным средством.

Ранее Фокус рассказал, что The Little Car Company представила уменьшенную копию спорткара Ferrari 250 Testa Rossa.