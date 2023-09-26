Экстравагантный стиль и 780 сил: представлен самый оригинальный Audi A7 (фото)

Тюнинг Audi RS7 Sportback поднял мощность двигателя до 780 л. с., а максимальная скорость превысила 320 км/ч. Салон авто отделали ярко-оранжевой кожей.

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У Audi A7 Sportback появилась новая сверхмощная модификация. Большой лифтбек доработали в немецком ателье Mansory. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Лифтбэк получил карбоновый обвес и 22-дюймовые диски Фото: Mansory

Если точнее, то за основу взяли заряженный Audi RS7 Sportback мощность. 600 л. с. Его сложно назвать медленным, но в Mansory решили сделать авто еще быстрее.

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Тюнинг Audi RS7 Sportback от Mansory поднял мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо до 780 л. с., а максимальный крутящий момент – до 1000 Н∙м.

Салон отделан оранжевой кожей и карбоном Фото: Mansory

Разгон до 100 км/ч теперь занимает 3 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. Средний расход топлива составляет 12,5 л/100 км.

Дизайн Audi RS7 изменен в фирменном стиле Mansory – появились карбоновый обвес с оранжевыми акцентами и 22-дюймовые диски. Сзади установлен небольшой спойлер.

Авто способно развить скорость свыше 320 км/ч Фото: Mansory

Салон Audi RS7 Sportback отделан ярко-оранжевой кожей и карбоном, хотя доступны и другие авангардные варианты внутреннего оформления. Пороги получили подсветку.

Ранее Фокус сообщал, что у Audi RS7 Sportback появилась еще более мощная 1000-сильная версия.

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