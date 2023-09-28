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Какие автомобили больше всего обесцениваются спустя 5 лет эксплуатации
Владислав Григорьев
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Эти автомобили невыгодно продавать на вторичном рынке. Некоторые модели теряют более половины своей стоимости спустя пять лет эксплуатации.
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Эксперты назвали автомобили, которые обесцениваются больше всего за 5 лет эксплуатации. Эти модели являются невыгодной инвестицией. Об этом рассказали на сайте CarEdge.
Некоторые автомобили с годами все еще остаются очень востребованными и почти не теряют в цене. Представленные в рейтинге модели обесцениваются довольно сильно.
Эксперты выделили 20 автомобилей, которые невыгодно перепродавать на вторичном рынке. Все эти модели теряют в стоимости более 40% за 5 лет эксплуатации.
Названы самые ликвидные авто современности: они подержанные дороже, чем новые (фото)
ТОП-20 автомобилей, которые обесцениваются больше всего при перепродаже:
- Mercedes-Benz GLS (62,3%) — $44 047 при перепродаже.
- Mercedes-Benz GLE (56,1%) — $39 642 при перепродаже.
- Land Rover Range Rover (56,0%) — $57 623 при перепродаже.
- BMW 7 Series (53,3%) — $50 297 при перепродаже.
- Mercedes-Benz CLA-Class (52,8%) — $27 528 при перепродаже.
- Infiniti QX80 (52,6%) — $36 642 при перепродаже.
- Audi A8 (51,6%) — $46 286 при перепродаже.
- Jaguar XF (50,4%) — $29 289 при перепродаже.
- Audi A7 (48,8%) — $40 774 при перепродаже.
- Audi SQ5 (48,6%) — $32 744 при перепродаже.
- Audi Q7 (47,3%) — $36 060 при перепродаже.
- Porsche Cayenne (46,6%) — $55 219 при перепродаже.
- Audi A6 (46,2%) — $35 744 при перепродаже.
- Mercedes-Benz S-Class (46,0%) — $68 852 при перепродаже.
- Porsche Panamera (46,0%) — $77 058 при перепродаже.
- BMW X5 (45,8%) — $39 625 при перепродаже.
- Mercedes-Benz E-Class (45,3%) — $45 701 при перепродаже.
- BMW 5 Series (45,1%) — $35 308 при перепродаже.
- Nissan Leaf (44,5%) — $21 575 при перепродаже.
- BMW 4 Series (44,2%) — $34 200 при перепродаже.
Ранее Фокус сообщал, что дешевый электрокар Kia Ray EV раскупили на полтора года вперед.