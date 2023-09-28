АвтоВажливо
Які автомобілі найбільше знецінюються через 5 років експлуатації
Владислав Григорʼєв
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Ці автомобілі невигідно продавати на вторинному ринку. Деякі моделі втрачають більше ніж половину своєї вартості через п'ять років експлуатації.
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Експерти назвали автомобілі, які знецінюються найбільше за 5 років експлуатації. Ці моделі є невигідною інвестицією. Про це розповіли на сайті CarEdge.
Деякі автомобілі з роками все ще залишаються дуже затребуваними та майже не втрачають у ціні. Представлені в рейтингу моделі знецінюються досить сильно.
Експерти виділили 20 автомобілів, які невигідно перепродавати на вторинному ринку. Усі ці моделі втрачають у вартості понад 40% за 5 років експлуатації.
Названо найліквідніші авто сучасності: вони вживані дорожчі, ніж нові (фото)
Топ 20 автомобілів, які знецінюються найбільше під час перепродажу:
- Mercedes-Benz GLS (62,3%) — $44 047 під час перепродажу.
- Mercedes-Benz GLE (56,1%) — $39 642 під час перепродажу.
- Land Rover Range Rover (56,0%) — $57 623 під час перепродажу.
- BMW 7 Series (53,3%) — $50 297 під час перепродажу.
- Mercedes-Benz CLA-Class (52,8%) — $27 528 під час перепродажу.
- Infiniti QX80 (52,6%) — $36 642 під час перепродажу.
- Audi A8 (51,6%) — $46 286 під час перепродажу.
- Jaguar XF (50,4%) — $29 289 під час перепродажу.
- Audi A7 (48,8%) — $40 774 під час перепродажу.
- Audi SQ5 (48,6%) — $32 744 під час перепродажу.
- Audi Q7 (47,3%) — $36 060 під час перепродажу.
- Porsche Cayenne (46,6%) — $55 219 під час перепродажу.
- Audi A6 (46,2%) — $35 744 під час перепродажу.
- Mercedes-Benz S-Class (46,0%) — $68 852 під час перепродажу.
- Porsche Panamera (46,0%) — $77 058 під час перепродажу.
- BMW X5 (45,8%) — $39 625 під час перепродажу.
- Mercedes-Benz E-Class (45,3%) — $45 701 під час перепродажу.
- BMW 5 Series (45,1%) — $35 308 при перепродажу.
- Nissan Leaf (44,5%) — $21 575 при перепродажу.
- BMW 4 Series (44,2%) — $34 200 під час перепродажу.
Раніше Фокус повідомляв, що дешевий електрокар Kia Ray EV розкупили на півтора року вперед.