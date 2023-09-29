Украинец создал необычный велосипед на гусеницах: он отлично ездит (видео)

Новое изобретение украинца без проблем ездит по дорогам и стало устойчивее традиционного велосипеда. Блогер показал весь процесс сборки в своем ролике.

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Украинский блогер Сергей Гордеев показал свое новое изобретение — велосипед на гусеницах. Умелец показал процесс сборки этого необычного транспортного средства. Видео опубликовали на YouTube-канале The Q.

Блогер часто создает необычные транспортные средства. В этот раз он решил заменить колеса велосипеда на гусеницы.

Умелец модернизировал раму велосипеда, чтобы вместить огромный кривошип, который раскручивает гусеницы при помощи цепи. Для этого он избавился от некоторых деталей подвески.

Кривошип раскручивает цепь Фото: Скриншот

Сергей самостоятельно собрал гусеницы для своего велосипеда. Они получили протекторы от старой шины, чтобы достаточно комфортно ездить по дорогам.

Последним штрихом в постройке проекта стала покраска. Блогер покрасил с баллончика в черный цвет все новые детали.

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В конце ролика умелец испытал свое изобретение. Такой велосипед без труда ездит по дорогам и оказался очень устойчивым.

Блогер отметил, что его эксперимент создан в развлекательных целях. Тем не менее любой желающий может попробовать свои силы в создании необычных транспортных средств.

Ранее Фокус писал, что Сергей Гордеев создал необычные роликовые коньки с внедорожными шинами.