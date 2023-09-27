Умелец создал необычный велосипед со шлепанцами вместо колес: на нем можно ездить (видео)

Блогер смог построить такой необычный велосипед всего за сутки. Умелец показал, как такое транспортное средство ездит по дорогам.

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Украинец Сергей Гордеев создал необычный велосипед, на котором можно ездить по дорогам. Вместо традиционных колес он получил шлепанцы. Видео опубликовали на YouTube-канале The Q.

Блогер часто создает необычные транспортные средства, которые удивляют прохожих. В этот раз он решил заменить колеса велосипеда на шлепанцы.

Оба колеса для велосипеда были созданы с нуля. Сперва умелец изготовил их основу, а затем и другие элементы.

Колеса получили специальные подставки, к которым крепятся шлепанцы. Затем их закрепляют с двух сторон, чтобы они находились в фиксированном положении.

Шлепанцы крепятся к основе колес Фото: Скриншот

Чтобы велосипед выглядел более стильно, блогер покрасил часть шлепанцев в черный цвет. Вся остальная обувь имеет желтый цвет.

В конце ролика умелец испытал свое изобретение. Этот велосипед неплохо ездит, но издает забавные звуки во время движения.

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Благодаря тому, что шлепанцы изготовлены из резины, они отлично выполняют роль колес. Эта обувь достаточно мягкая, чтобы не создавать дискомфорт при наезде на неровности.

Ранее Фокус рассказал, что украинский блогер Сергей Гордеев создал самый миниатюрный велосипед в мире.