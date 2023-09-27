Умілець створив велосипед зі шльопанцями замість коліс: на ньому можна їздити (відео)

Блогер зміг побудувати такий незвичайний велосипед лише за добу. Умілець показав, як такий транспортний засіб їздить дорогами.

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Українець Сергій Гордєєв створив незвичайний велосипед, на якому можна їздити дорогами. Замість традиційних коліс він отримав шльопанці. Відео опублікували на YouTube-каналі The Q.

Блогер часто створює незвичайні транспортні засоби, які дивують перехожих. Цього разу він вирішив замінити колеса велосипеда на шльопанці.

Обидва колеса для велосипеда були створені з нуля. Спершу умілець виготовив їхню основу, а потім і інші елементи.

Колеса отримали спеціальні підставки, до яких кріпляться шльопанці. Потім їх закріплюють із двох боків, щоб вони перебували у фіксованому положенні.

Шльопанці кріпляться до основи коліс Фото: Скриншот

Щоб велосипед виглядав більш стильно, блогер пофарбував частину шльопанців у чорний колір. Усе інше взуття має жовтий колір.

Наприкінці ролика умілець випробував свій винахід. Цей велосипед непогано їздить, але видає кумедні звуки під час руху.

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Завдяки тому, що шльопанці виготовлені з гуми, вони чудово виконують роль коліс. Це взуття досить м'яке, щоб не створювати дискомфорт під час наїзду на нерівності.

Раніше Фокус розповів, що український блогер Сергій Гордєєв створив наймініатюрніший велосипед у світі.