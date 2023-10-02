Tesla и не только: названы самые желанные электромобили в мире (фото)

Эксперты проанализировали поисковые запросы в Google по электромобилям в разных странах. Результаты оказались довольно неожиданными.

Related video

Продажи электромобилей в мире стремительно растут и у них становится все больше поклонников. Новое исследование показало, какие электрокары наиболее интересны автомобилистам. Его результаты опубликовал сайт Carscoops.

В рамках исследования были подсчитаны поисковые запросы в Google по разным электромобилям. В общей сложности проанализирована информация по 317 электрическим моделям в 200 странах мира.

Kia EV6 неожиданно оказался очень популярным Фото: Kia

Результат оказался ожидаемым, ведь самый популярный электромобиль в интернете – седан Tesla Model 3. Он собрал почти 20 миллионов поисковых запросов.

На втором месте неожиданно оказался Kia EV6 (15,8 млн запросов), а на третью позицию поднялся электрокроссовер Tesla Model Y (13,9 млн). Замыкают пятерку лидеров Hyundai Ioniq 5 (12,7 млн) и Tesla Model S (11,4 млн).

Самые популярные электромобили в мире:

Tesla Model 3 – 19 989 872 поисковых запроса. Kia EV6 – 15 815 185. Tesla Model Y – 13 908 451. Hyundai IONIQ 5 – 12 689 787. Tesla Model S – 11 459 099. Porsche Taycan – 10,511,286. Tesla Model X – 9 535 778. Polestar 2 – 8 212 142. Lexus RZ – 7 186 840. BMW i4 – 7 063 510.

Важно

Названы самые эффективные электромобили современности (фото)

Также названы самые желанные электромобили в разных странах. Tesla Model 3 больше всего ищут в США, Китае, Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии. Kia EV6 лидирует в Канаде и Нидерландах. Lexus RZ оказался популярен сразу в 47 странах, хотя суммарный его результат — не самый высокий.

В то же время, в ряде стран популярными стали весьма экзотические модели. Так, в Индии чаще всего в Google ищут Tata Nexon местного производства, в балканских странах – хорватский суперкар Rimac Nevera, а в Индонезии – бюджетный китайский Wuling HingGuang Mini EV.

Ранее Фокус рассказывал про лучшие новые электромобили 2023 года.

Также мы писали про новый электрокар от Honda и General Motors.