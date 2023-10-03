Опасный трюк: каскадер установил необычный мировой рекорд на грузовике (видео)

Каскадеру понадобилось три попытки, чтобы установить мировой рекорд. Водителю пришлось маневрировать между барьерами и одновременно удерживать баланс.

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В Италии 43-летний каскадер Марко Давиде Джиони установил необычный мировой рекорд Гиннесса. Водитель проехал на двух колесах грузовика через узкую щель. Видео опубликовали на YouTube-канале Guinness World Records.

Каскадеру понадобилось несколько попыток, чтобы установить новый мировой рекорд. Ему нужно было оторвать два колеса грузовика от земли, а затем проехать через пространство шириной всего 380 сантиметров.

Во время первой попытки Марко Давиде Джиони едва не перевернулся набок. Ему едва удалось сохранить контроль над грузовиком.

Еще одна попытка также оказалась неудачной. Он задел барьеры, пытаясь восстановить баланс.

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Тем не менее с третьей попытки каскадер все же смог справиться с такой сложной задачей. Он проехал на двух колесах целых 10 метров и проехал между препятствиями.

После заезда мужчина поделился, что до сих пор чувствует прилив адреналина. Во время получения сертификата Книги рекордов Гиннеса он делил сцену со своим сыном.

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