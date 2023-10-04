Старый 70-летний пикап Chevrolet ушел с молотка по цене нового Bentley Bentayga (фото)

Пикап получил индивидуальное шасси и множество внутренних доработок. Под капотом расположен мощный двигатель V8 от Chevrolet Corvette.

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На аукционе Bring a Trailer продали раритетный пикап Chevrolet 3100 1953 года выпуска. За автомобиль заплатили $322 500 — как за новый кроссовер Bentley Bentayga. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Chevrolet 3100 был построен для нынешнего владельца компании ICON 4×4. Пикап окрашен в бирюзовый цвет с эффектом выцветания.

Также автомобиль получил хромированные бампера и раздельное лобовое стекло. Сзади расположены модернизированные светодиодные фонари.

Сзади установлены светодиодные фонари Фото: Bring a Trailer

Chevrolet 3100 оснастили 18-дюймовыми колесными дисками Circle Racing, которые окрашены в цвет кузова. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport 4 размером 275/45.

В интерьере появились кожаные сиденья с эксклюзивной отделкой. В список оснащения вошли кондиционер, подстаканники, электрические стеклоподъемники и дверные замки, а также аудиосистема JL Audio.

Интерьер получил эксклюзивную отделку Фото: Bring a Trailer

Chevrolet 3100 оснащен 6,2-литровым двигателем V8 мощностью более 300 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Автомобиль обладает отличным состоянием и не нуждается в ремонте. Его пробег составляет всего 4500 км.

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе распродают огромную коллекцию авто, которая принадлежала блогеру Биллу Омару Карраскильо.