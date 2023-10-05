Для борьбы с пробками: в Сингапуре сертификат на право владения авто стал дороже $100 000

В Сингапуре купить личный транспорт можно только после приобретения сертификата на владение транспортным средством. Его стоимость подорожала до рекордного уровня.

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Власти Сингапура начали серьезнее бороться с наплывом автомобилей на дорогах. Сертификаты на владение транспортным средством подорожали до нового рекордного уровня. Об этом рассказали в издании BBC.

Теперь для покупки большого семейного авто в Сингапуре придется заплатить за сертификат COE $106 619 долларов. Он действует 10 лет и приобрести его можно только на аукционах, которые проводятся каждые две недели.

Всего в Сингапуре существует несколько типов сертификатов COE. Самым дешевым является документ, позволяющий приобрести мотоцикл.

Помимо этого Сингапур является страной с самыми высокими ценами на автомобили. Например, популярный в Украине кроссовер Toyota RAV4 обойдется в $214 000, что почти в 7 раз больше начальной стоимости модели в нашей стране.

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В Амстердаме начали избавляться от автомобилей на дорогах радикальными методами

По состоянию на 2022 год на дорогах Сингапура ездит немного меньше миллиона приватных автомобилей. Власти страны постепенно улучшают инфраструктуру общественного транспорта, делая его более предпочтительным для граждан.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии ввели новые ограничения для владельцев спорткаров и суперкаров.