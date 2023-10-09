В Украине сохраняется спрос на подержанные авто из-за границы: самые популярные модели

Украинцы чаще всего импортируют из других стран бензиновые автомобили. Тем не менее доля гибридных авто и электромобилей постепенно увеличивается.

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В Украине за сентябрь выросли продажи новых и подержанных автомобилей. Также остается стабильным спрос на импортируемые авто с пробегом. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

За прошлый месяц украинцы импортировали более 21 тысячи подержанных автомобилей из других стран. По сравнению с прошлым годом, количество таких авто увеличилось на 34%.

Чаще всего из-за границы привозят бензиновые модели (44%). Также спросом пользуются дизельные автомобили с пробегом.

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Автомобили с каким типом топлива импортируют в Украину чаще всего:

Бензиновые — 44%. Дизельные — 31%. Электромобили — 16%. Авто с ГБО — 5%. Гибриды — 4%.

За месяц доля бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1%. В то же время количество электромобилей и гибридных авто увеличилось на 1%.

За сентябрь самой популярной моделью среди импортируемых авто стал Volkswagen Golf. Также в тройку лидеров вошли Renault Megane и Skoda Octavia.

Чаще всего украинцы импортируют из других стран Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

ТОП-10 самых популярных импортируемых авто с пробегом в Украине за сентябрь:

Volkswagen Golf — 1575 авто. Renault Megane — 1299 авто. Skoda Octavia — 923 авто. Volkswagen Passat — 755 авто. Nissan Leaf — 590 авто. Audi A4 — 414 авто. Volkswagen Touran — 406 авто. Tesla Model 3 — 405 авто. Volkswagen Tiguan — 401 авто. Nissan Qashqai — 398 авто.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные автомобили по типу топлива среди украинцев.