В Украине сохраняется спрос на подержанные авто из-за границы: самые популярные модели
Украинцы чаще всего импортируют из других стран бензиновые автомобили. Тем не менее доля гибридных авто и электромобилей постепенно увеличивается.
В Украине за сентябрь выросли продажи новых и подержанных автомобилей. Также остается стабильным спрос на импортируемые авто с пробегом. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
За прошлый месяц украинцы импортировали более 21 тысячи подержанных автомобилей из других стран. По сравнению с прошлым годом, количество таких авто увеличилось на 34%.
Чаще всего из-за границы привозят бензиновые модели (44%). Также спросом пользуются дизельные автомобили с пробегом.
Автомобили с каким типом топлива импортируют в Украину чаще всего:
- Бензиновые — 44%.
- Дизельные — 31%.
- Электромобили — 16%.
- Авто с ГБО — 5%.
- Гибриды — 4%.
За месяц доля бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1%. В то же время количество электромобилей и гибридных авто увеличилось на 1%.
За сентябрь самой популярной моделью среди импортируемых авто стал Volkswagen Golf. Также в тройку лидеров вошли Renault Megane и Skoda Octavia.
ТОП-10 самых популярных импортируемых авто с пробегом в Украине за сентябрь:
- Volkswagen Golf — 1575 авто.
- Renault Megane — 1299 авто.
- Skoda Octavia — 923 авто.
- Volkswagen Passat — 755 авто.
- Nissan Leaf — 590 авто.
- Audi A4 — 414 авто.
- Volkswagen Touran — 406 авто.
- Tesla Model 3 — 405 авто.
- Volkswagen Tiguan — 401 авто.
- Nissan Qashqai — 398 авто.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные автомобили по типу топлива среди украинцев.