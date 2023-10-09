В Україні зберігається попит на вживані авто з-за кордону: найпопулярніші моделі
Українці найчастіше імпортують з інших країн бензинові автомобілі. Проте частка гібридних авто та електромобілів поступово збільшується.
В Україні за вересень зросли продажі нових і вживаних автомобілів. Також залишається стабільним попит на імпортовані авто з пробігом. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
За минулий місяць українці імпортували понад 21 тисячу вживаних автомобілів з інших країн. Порівняно з минулим роком, кількість таких авто збільшилася на 34%.
Найчастіше з-за кордону привозять бензинові моделі (44%). Також попит мають дизельні автомобілі з пробігом.
Автомобілі з яким типом палива імпортують в Україну найчастіше:
- Бензинові — 44%.
- Дизельні — 31%.
- Електромобілі — 16%.
- Авто з ГБО — 5%.
- Гібриди — 4%.
За місяць частка бензинових і дизельних авто зменшилися на 1%. Водночас кількість електромобілів і гібридних авто збільшилася на 1%.
За вересень найпопулярнішою моделлю серед імпортованих авто став Volkswagen Golf. Також до трійки лідерів увійшли Renault Megane і Skoda Octavia.
Топ 10 найпопулярніших імпортованих авто з пробігом в Україні за вересень:
- Volkswagen Golf — 1575 авто.
- Renault Megane — 1299 авто.
- Skoda Octavia — 923 авто.
- Volkswagen Passat — 755 авто.
- Nissan Leaf — 590 авто.
- Audi A4 — 414 авто.
- Volkswagen Touran — 406 авто.
- Tesla Model 3 — 405 авто.
- Volkswagen Tiguan — 401 авто.
- Nissan Qashqai — 398 авто.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі за типом палива серед українців.