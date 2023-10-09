В Україні зберігається попит на вживані авто з-за кордону: найпопулярніші моделі

Українці найчастіше імпортують з інших країн бензинові автомобілі. Проте частка гібридних авто та електромобілів поступово збільшується.

Related video

В Україні за вересень зросли продажі нових і вживаних автомобілів. Також залишається стабільним попит на імпортовані авто з пробігом. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

За минулий місяць українці імпортували понад 21 тисячу вживаних автомобілів з інших країн. Порівняно з минулим роком, кількість таких авто збільшилася на 34%.

Найчастіше з-за кордону привозять бензинові моделі (44%). Також попит мають дизельні автомобілі з пробігом.

Важливо

В Україні стали купувати менше вантажівок: найпопулярніші марки вересня (фото)

Автомобілі з яким типом палива імпортують в Україну найчастіше:

Бензинові — 44%. Дизельні — 31%. Електромобілі — 16%. Авто з ГБО — 5%. Гібриди — 4%.

За місяць частка бензинових і дизельних авто зменшилися на 1%. Водночас кількість електромобілів і гібридних авто збільшилася на 1%.

За вересень найпопулярнішою моделлю серед імпортованих авто став Volkswagen Golf. Також до трійки лідерів увійшли Renault Megane і Skoda Octavia.

Найчастіше українці імпортують з інших країн Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Топ 10 найпопулярніших імпортованих авто з пробігом в Україні за вересень:

Volkswagen Golf — 1575 авто. Renault Megane — 1299 авто. Skoda Octavia — 923 авто. Volkswagen Passat — 755 авто. Nissan Leaf — 590 авто. Audi A4 — 414 авто. Volkswagen Touran — 406 авто. Tesla Model 3 — 405 авто. Volkswagen Tiguan — 401 авто. Nissan Qashqai — 398 авто.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі за типом палива серед українців.