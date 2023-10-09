В интернете показали уникальный 50-летний Opel с расходом 0,6 л на 100 км (фото)

Семейный Opel полвека назад превратили в самое экономичное авто в мире. Его рекорд продержался целых 45 лет.

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Опубликованы редкие фото Opel P1 1973 года. Этот автомобиль установил рекорд экономичности, который продержался целых 45 лет. Об авто рассказали на сайте Carakoom.

Универсал облегчили и превратили в пикап

Уникальный проект Opel P1 появился во время топливного кризиса. Бензин резко подскочил в цене и автопроизводители начали искать способы сделать автомобили экономичнее.

За основу взяли универсал Opel Olympia Rekord 1959 года. Ради снижения веса ему срезали часть крыши сзади, превратив авто в пикап. Кроме того, убрали окна, отделку салона, пассажирские сиденья, детали подвески и даже радиатор двигателя.

Задние колеса стали сдвоенными

Задние колеса выполнены сдвоенными – расположены рядом. Кроме того, Opel P1 получил шины из толстой резины с низким коэффициентом сопротивления качению.

Двигатель перенесли в кузов пикапа и поместили в специальный изолированный отсек. 1,5-литровую бензиновую четверку оснастили маленьким карбюратором от газонокосилки – он пропускал меньше топлива. К тому же, ее переделали, чтобы она смогла работать без карбюратора.

Из салона убрали отделку и переднюю панель

50 лет назад, в октябре 1973 года, Opel P1 испытали на взлетно-посадочной полосе аэродрома, где он показал расход топлива в 0,625 л на 100 км при скорости 48 км/ч.

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Лишь в 2018 году этот рекорд смог побить специально построенный компанией Duke Electric Vehicles прототип, причем он работал на водороде.

Рекорд Opel P1 продержался 45 лет

Opel P1 же после рекорда выкупила семья Франс, владевшая гоночной серией NASCAR. После этого авто несколько раз переходило из рук в руки и появлялось на аукционах.

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