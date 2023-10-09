В інтернеті показали унікальний 50-річний Opel із витратою 0,6 л на 100 км (фото)

Сімейний Opel півстоліття тому перетворили на найекономічніше авто у світі. Його рекорд протримався цілих 45 років.

Related video

Опубліковано рідкісні фото Opel P1 1973 року. Цей автомобіль встановив рекорд економічності, який протримався цілих 45 років. Про авто розповіли на сайті Carakoom.

Універсал полегшили і перетворили на пікап

Унікальний проект Opel P1 з'явився під час паливної кризи. Бензин різко підскочив у ціні і автовиробники почали шукати способи зробити автомобілі економічнішими.

За основу взяли універсал Opel Olympia Rekord 1959 року. Заради зниження ваги йому зрізали частину даху ззаду, перетворивши авто на пікап. Крім того, прибрали вікна, оздоблення салону, пасажирські сидіння, деталі підвіски і навіть радіатор двигуна.

Задні колеса стали здвоєними

Задні колеса виконані здвоєними — розташовані поруч. Крім того, Opel P1 отримав шини з товстої гуми з низьким коефіцієнтом опору коченню.

Двигун перенесли в кузов пікапа і помістили в спеціальний ізольований відсік. 1,5-літрову бензинову четвірку оснастили маленьким карбюратором від газонокосарки — він пропускав менше палива. До того ж, її переробили, щоб вона змогла працювати без карбюратора.

Із салону прибрали оздоблення і передню панель

50 років тому, в жовтні 1973 року, Opel P1 випробували на злітно-посадковій смузі аеродрому, де він показав витрату пального в 0,625 л на 100 км за швидкості 48 км/год.

Важливо

На рівень вище: тест-драйв нового Opel Astra

Лише 2018 року цей рекорд зміг побити спеціально побудований компанією Duke Electric Vehicles прототип, причому він працював на водні.

Рекорд Opel P1 протримався 45 років

Opel P1 ж після рекорду викупила сім'я Франс, яка володіла гоночною серією NASCAR. Після цього авто кілька разів переходило з рук у руки і з'являлося на аукціонах.

Раніше Фокус розповідав про найекстравагантніший тюнінг Mercedes-Benz S-Class.

Також ми писали, що в Україні виявили унікальну вантажівку на базі "Запорожця".