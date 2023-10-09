Культовый Volkswagen Beetle превратили в нестандартный электромобиль (фото)

Электрический Volkswagen Super Beetle Convertible почти в два раза мощнее стандартной модели. Электрокар даже сохранил механическую коробку переключения передач.

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На аукцион Bring a Trailer выставили необычный кабриолет Volkswagen Super Beetle Convertible 1978 года. Автомобиль оснастили электрической силовой установкой. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Volkswagen Beetle является одним из самых массовых автомобилей в мире. Всего было выпущено 21,5 миллиона экземпляров этой модели, но ни одна модификация не поставлялась с электромотором.

Компания EV West решила заменить стандартный оппозитный двигатель "Жука" на электрическую установку мощностью 120 л.с. Его дополнили аккумуляторной батареей емкостью 23 кВт⋅час. Заявленный запас хода составляет 161 км на одном заряде.

Также автомобиль оснащен механической КПП. Она имеет всего две передачи, но позволяет сохранить оригинальные ощущения от вождения Volkswagen Beetle.

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Этот Volkswagen Super Beetle Convertible окрашен в яркий оранжевый цвет. Внешний вид дополняют 15-дюймовые стальные колесные диски с хромированными вставками.

Кабриолет окрашен в оранжевый цвет Фото: Bring a Trailer

В интерьере установлены сиденья с необычным клетчатым узором. Помимо этого внутри можно найти новый руль и современную стереосистему.

В интерьере появились новые сиденья Фото: Bring a Trailer

Торги за электрический Volkswagen Super Beetle Convertible заканчиваются через два дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 6300 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в США на продажу выставили необычный Volkswagen New Beetle 2000 года.