Раритетний Volkswagen Beetle перетворили на нестандартний електромобіль (фото)

Електричний Volkswagen Super Beetle Convertible майже вдвічі потужніший за стандартну модель. Електрокар навіть зберіг механічну коробку перемикання передач.

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На аукціон Bring a Trailer виставили незвичайний кабріолет Volkswagen Super Beetle Convertible 1978 року. Автомобіль оснастили електричною силовою установкою. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Volkswagen Beetle є одним із наймасовіших автомобілів у світі. Загалом було випущено 21,5 мільйона екземплярів цієї моделі, але жодна модифікація не поставлялася з електромотором.

Компанія EV West вирішила замінити стандартний опозитний двигун "Жука" на електричну установку потужністю 120 к.с. Його доповнили акумуляторною батареєю місткістю 23 кВт⋅год. Заявлений запас ходу становить 161 км на одному заряді.

Також автомобіль оснащений механічною КПП. Вона має лише дві передачі, але дає змогу зберегти оригінальні відчуття від водіння Volkswagen Beetle.

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Цей Volkswagen Super Beetle Convertible пофарбований у яскравий помаранчевий колір. Зовнішній вигляд доповнюють 15-дюймові сталеві колісні диски з хромованими вставками.

Кабріолет пофарбований у помаранчевий колір Фото: Bring a Trailer

В інтер'єрі встановлено сидіння з незвичайним картатим візерунком. Крім цього всередині можна знайти нове кермо і сучасну стереосистему.

В інтер'єрі з'явилися нові сидіння Фото: Bring a Trailer

Торги за електричний Volkswagen Super Beetle Convertible закінчуються через два дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 6300 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на продаж виставили незвичайний Volkswagen New Beetle 2000 року.