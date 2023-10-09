Новый 500-сильный компактный спорткар BMW впервые заметили на дорогах (видео)

BMW M2 CS получит модернизированный 500-сильный двигатель и сможет разгоняться до сотни менее чем за четыре секунды. Новинка может дебютировать уже в 2024 году.

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Компактный спорткар BMW M2 получит более экстремальную версию CS. Тестовый прототип заметили во время заводских испытаний на гоночном треке. Об этом рассказали на сайте BMW Blog.

BMW M2 CS может стать одним из самых быстрых компактных спорткаров в истории бренда. Внешне эта модификация отличается от стандартной модели более агрессивным кузовным обвесом и увеличенным задним спойлером.

Сзади появится увеличенный спойлер Фото: BMW Blog

Ожидается, что новинка будет отличаться желтыми дневными ходовыми огнями, как у других моделей CS. Тем не менее тестовый прототип имеет стандартные фары.

BMW M2 CS получит новые колесные диски индивидуального дизайна. Тормозная система купе также будет улучшена.

Экстремальная версия спорткара получит больше элементов из углеродного волокна. Это позволит снизить вес авто.

В интерьере появятся новые спортивные кресла. Задние сиденья останутся на месте.

BMW M2 CS оснастят 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 500 л.с. Он будет работать в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,8 секунды. Максимальная скорость может составить около 300 км/ч.

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Ожидается, что начальная стоимость новинки составит около 90 000 долларов. Дебют спорткара может состояться уже в 2024 году.

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