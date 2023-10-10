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Авто

Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели сентября (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.4 пользуется большим спросом в Украине

За сентябрь в Украине купили 4298 новых и подержанных электромобилей. Большую часть из них составили легковые автомобили с пробегом.

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В Украине за сентябрь доля электромобилей значительно увеличилась. Эксперты назвали самые популярные модели в этом сегменте. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Всего за сентябрь украинцы купили 4298 автомобилей на электротяге. За год спрос на такие авто увеличился в 2,7 раза.

По сравнению с августом продажи электромобилей выросли на 12%. Большую часть из них составили подержанные легковые модели — 3446 единиц.

Volkswagen ID.4 Fullscreen
Volkswagen ID.4 доминирует в сегменте новых электрокаров
Фото: Volkswagen

ТОП-5 самых популярных новых электромобилей в Украине за сентябрь:

  1. Volkswagen ID.4 — 350 авто.
  2. Volkswagen ID.6 — 66 авто.
  3. Toyota BZ4X — 51 авто.
  4. Honda E — 49 авто.
  5. BYD Yuan Plus — 19 авто.
Nissan Leaf Fullscreen
Nissan Leaf остается самым популярным подержанным электромобилем в Украине
Фото: Nissan

ТОП-5 самых популярных подержанных электромобилей в Украине за сентябрь:

  1. Nissan Leaf — 590 авто.
  2. Volkswagen e-Golf — 433 авто.
  3. Tesla Model 3 — 405 авто.
  4. Tesla Model Y — 247 авто.
  5. Renault Zoe — 194 авто.
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Всего с начала 2023 года в Украине зарегистрировали около 24,2 тысячи электрокаров. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус писал, что в Украине остается стабильным спрос на импортируемые автомобили с пробегом.