Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі вересня (фото)

За вересень в Україні купили 4 298 нових і вживаних електромобілів. Більшу частину з них склали легкові автомобілі з пробігом.

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В Україні за вересень частка електромобілів значно збільшилася. Експерти назвали найпопулярніші моделі в цьому сегменті. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Загалом за вересень українці купили 4 298 автомобілів на електротязі. За рік попит на такі авто збільшився у 2,7 разів.

Порівняно із серпнем продажі електромобілів зросли на 12%. Більшу частину з них склали вживані легкові моделі — 3 446 одиниць.

Volkswagen ID.4 домінує в сегменті нових електрокарів Фото: Volkswagen

Топ 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні за вересень:

Volkswagen ID.4 — 350 авто. Volkswagen ID.6 — 66 авто. Toyota BZ4X — 51 авто. Honda E — 49 авто. BYD Yuan Plus — 19 авто.

Nissan Leaf залишається найпопулярнішим уживаним електромобілем в Україні Фото: Nissan

Топ 5 найпопулярніших вживаних електромобілів в Україні за вересень:

Nissan Leaf — 590 авто. Volkswagen e-Golf — 433 авто. Tesla Model 3 — 405 авто. Tesla Model Y — 247 авто. Renault Zoe — 194 авто.

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Загалом з початку 2023 року в Україні зареєстрували близько 24,2 тисячі електрокарів. Це у 2,7 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус писав, що в Україні залишається стабільним попит на імпортовані автомобілі з пробігом.