Электрокар — в лидерах: названы самые популярные авто в мире за 2023 год (фото)

Почти все лидеры мирового авторынка продемонстрировали рост продаж. Наибольшим спросом по-прежнему пользуется продукция концернов Toyota и Volkswagen.

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Продажи авто в мире выросли на 10,3% в 2023 году. С января по август продано почти 57,5 миллионов машин, а лидером рынка является электромобиль. Об этом свидетельствует статистика от focus2move.

Практически все крупные автоконцерны продемонстрировали рост. Первое место сохраняет Toyota с почти 7 миллионами проданных авто, а вторым остается Volkswagen Group.

ТОП-10 крупнейших мировых автопроизводителей в 2023 году:

Toyota Motor – 6,94 млн проданных авто (+4,6%). Volkswagen Group – 5,71 млн (+9,9%). Stellantis – 4,84 млн (+5,7%). Hyundai-Kia – 4,65 млн (+4,7%). Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance – 4,44 млн (+3,8%). General Motors – 3,85 млн (+1,3%). Ford – 2,69 млн (+7%) Honda Motor – 2,53 млн (-2,4%). Suzuki – 2,02 млн (+6,1%). BMW – 1,73 млн (+12%).

Многолетний лидер рынка Toyota Corolla теряет в популярности Фото: Toyota

Toyota и Volkswagen лидируют в рейтинге самых популярных автобрендов.

Самые популярные марки авто в 2023 году:

Toyota – 5,99 млн авто (+3%). Volkswagen – 3,24 млн (+7,8%). Ford – 2,59 млн (+7,8%). Hyundai – 2,51 млн (+5,9%). Honda – 2,42 млн (-3,7%). Nissan – 2,07 млн (+3,9%). Chevrolet – 2,03 млн (+9,3%). Kia – 2 млн (+3,7%). Mercedes-Benz – 1,53 млн (+4,2%). BMW – 1,53 млн (+14,8%).

Важно

Самые дешевые кроссоверы в Украине за 2023 год (фото)

Самый популярный автомобиль в мире – по-прежнему электрокроссовер Tesla Model Y. Он нашел 758 тыс. покупателей (+76,7% к 2022 году) и потеснил многолетнего лидера Toyota Corolla. Большинство моделей в ТОП-10 – кроссоверы и внедорожники.

Самые популярные авто в мире за 2022 год:

Tesla Model Y – 758 645 авто (+76,7%). Toyota Corolla – 711 780 (-3,4%). Ford F-Series – 595 675 (+18,6%). Toyota RAV4 – 567 196 (-3,8%). Honda CR-V – 434 792 (+5,7%). Hyundai Tucson – 410 748 (+13,4%). Toyota Camry – 407 796 (-6,2%). Chevrolet Silverado – 402 486 (+3,7%). Toyota Hilux – 381 338 (-4%). Tesla Model 3 – 364 195 (-2,8%).

Ранее Фокус рассказывал, что электромобиль впервые вышел в лидеры и на украинском авторынке.

Также мы писали, что концерн General Motors возобновляет продажи авто в Европе.