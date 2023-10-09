Самые дешевые кроссоверы в Украине за 2023 год (фото)

В Украине можно найти недорогие кроссоверы стоимостью менее $20 000. Некоторые модели веьсма богато оснащены за свои деньги.

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Кроссоверы уже не один год являются самым популярным классом авто на украинском рынке. Конечно, среди них немало недешевых моделей, но и бюджетных авто за небольшие деньги в этом сегменте хватает. Фокус выбрал самые дешевые кроссоверы в Украине.

Chery Tiggo 2/2 Pro – от 477 300 гривен ($13 050)

Chery Tiggo 2 Фото: Chery

Компактный 4,2-метровый кроссовер Chery Tiggo 2 – самый дешевый кроссовер в Украине. Начальная модель оснащена 1,5-литровым 106-сильным мотором и 5-ступенчатой механической КПП, а ее комплектация включает кондиционер. У авто 420-литровый багажник.

Chery Tiggo 2 Pro Фото: Chery

А за 558 700 гривен предлагают обновленный Chery Tiggo 2 Pro. У него изменена передняя часть, а в салоне появился 9-дюймовый тачскрин. Мощность двигателя увеличена до 109 л. с., а базовая комплектация расширена – есть парктроник, круиз-контроль и подогрев сидений.

FAW X40 – от 574 900 гривен ($15 715)

FAW X40

Небольшой 4,3-метровый кроссовер FAW X40 оснащен 1,6-литровым 109-сильным двигателем и классическим 6-ступенчатым автоматом. За свою цену FAW X40 весьма богато оснащен – бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камера и даже люк в крыше.

JAC JS2 – от 575 000 гривен ($15 719)

JAC JS2 Фото: JAC

Субкомпактный кроссовер JAC JS2 достигает всего 4,1 м в длину, но при этом имеет 450-литровый багажник. Под капотом установлен 1,5-литровый 105-сильный мотор. Все JAC JS2 получили кондиционер, парктроник, камеру и ESP.

Chery Tiggo 4/4Pro – от 603 100 гривен ($16 490)

Chery Tiggo 4 Фото: Chery

Chery Tiggo 4 несколько крупнее собрата Tiggo 2 (4,3 м в длину) и получил 113-сильную версию 1,5-литровой четверки. Базовая комплектация включает не только подогрев сидений или кондиционер, но и бесключевой доступ, камеру и обогрев руля.

Chery Tiggo 4 Pro Фото: Chery

Недавно на украинском рынке появился новый Chery Tiggo 4Pro с освеженным дизайном и цифровой приборной панелью. Он стоит от 658 600 гривен.

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JAC JS3 – от 640 000 гривен ($17 500)

JAC JS3 Фото: JAC

JAC JS3 – 4,3-метровый кроссовер с оригинальным дизайном передней части и 600-литровым багажником. Авто оснащено 1,6-литровой 107-сильной четверкой, а его базовая комплектация шире, чем у младшего брата JS2 – добавлены камеру кругового обзора, датчик света и климат-контроль.

Opel Crossland – от 663 000 гривен ($18 125)

Opel Crossland Фото: Opel

4,2-метровый Opel – самый доступный кроссовер марки. Начальный его вариант оснащен 1,2-литровым 82-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической КПП. Базовая комплектация включает двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев руля и сидений, а также мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay.

Renault Duster – от 671 900 гривен ($18 370)

Renault Duster Фото: Renault

Renault Duster – одна из самых популярных новых моделей на украинском рынке. Базовая версия оснащена 1,6-литровым 115-сильным мотором, а ее комплектация включает диодные фары, ESP, кондиционер, круиз-контроль, парктроник и датчик света. Это единственная модель в списке, доступная с полным приводом.

JAC JS4 – от 699 900 гривен ($19 100)

JAC JS4 Фото: JAC

4,4-метровый кроссовер JAC JS4 отличается футуристическим дизайном передней части, а в его салоне установлены виртуальный щиток приборов и сенсорные кнопки. Комплектация включает даже электропривод кресла водителя. Под капотом – 1,5-литровая 136-сильная турбочетверка. К слову, именно эта модель выпускается под названием "Москвич 3".

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MG ZS – от 711 921 гривен ($19 450)

MG ZS Фото: MG

MG ZS – компактный кроссовер длиной 4,3 м с просторным салоном и большим 448-литровым багажником. Базовый вариант STD получил 1,5-литровый 114-сильный мотор, а также ESP, диодные фары, кондиционер, кожаный руль, камеру, парктроник и мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и Apple CarPlay/Android Auto. Примечательно, что у модели есть и электрическая версия.

Nissan Juke – от 763 280 гривен ($20 870)

Nissan Juke Фото: Фокус

У Nissan Juke второй генерации выразительный дизайн и 114-сильный турбомотор. Кроссовер в базовом исполнении получил диодные фары, кондиционер, круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

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